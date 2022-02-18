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    В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)

    Сирени сповіщення запрацювали в окупованому Донецьку - В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)
    Сирени сповіщення запрацювали в окупованому Донецьку
    фото з відкритих джерел

    Перед цим ватажки бойовиків закликали місцеве населення евакуюватися

    На тлі заяви ватажків «ЛДНР» про евакуацію населення ОРДЛО у зв’язку із, нібито, наступом української армії, в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

    Telegram-канали ОРДЛО повідомляють про панічні настрої серед місцевого населення, обумовлені зверненнями терористичних ватажків та закликами підконтрольних бойовикам ЗМІ терміново виїжджати на територію Росії.

    Телеграм-канал Анатилія Штефана опублікував відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька масово виїжджабть з міста, утворивши затори у деяких районах. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах.

    Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

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    В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)
    В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)
    В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)
    фото Анатолий Штефан/Telegram

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

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    Теги: ОРДЛО надзвичайні ситуації Леонід Пасічник Денис Пушилін харчування населення евакуація
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    В окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують (фото, відео)