На окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни

Окупанти упорядковують приміщення, які можуть бути використані як сховища

Бойовики лякають жителів окупованих територій, що на них може бути скоєна військова агресія

На території, які контролюють бойовики «ЛНР» та «ДНР», відбувається активна підготовка сховищ та укриттів. Така активність була помічена у Дебальцевому, Вуглегірську, Горлівці, Первомайську. Представники окупаційної влади привозять до укриттів аптечки та запаси води. Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Адміністрації псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР» упорядковують приміщення, які можуть бути використані як сховища. Це відбувається на тлі того, що так зване міністерство інформації «ЛНР» і «ДНР» ще два тижні тому отримали команду з Кремля про посилення інформаційної атаки на жителів ОРДЛО з метою демонстрації «агресивних дій України». Тому в місцевих ЗМІ постійно звучить теза, що Україна готується на них напасти.

Лисянський пояснює: у рамках цієї кампанії, представники «влади» «ЛНР» та «ДНР» стали приходити на підприємства в ОРДЛО проводити інструктажі з робітниками, вихователями у дитячих садках, вчителями та школярами у школах. Під час інструктажів та виступів представники незаконних військових формувань використали пропагандистський наратив про «настання української армії».

«Друкарські ЗМІ, які ще користуються великою популярністю серед мешканців ОРДЛО, також стали писати про швидку військову «агресію» Збройних сил України та «українських націоналістів», які хочуть захопити територію ОРДЛО. Зараз у ЗМІ РФ активно розганяється повідомлення про присутність приватних військових компаній США, які навчають бойовиків, які не підкоряються українській владі. Тим самим мешканців ОРДЛО налаштовують, що на них може бути скоєна військова агресія», – каже Лисянський.

Військові настрої нагнітає також і «Федерація профспілок «ЛНР» та «ДНР» – діячі цієї організації підключилися до мілітарної кампанії та стали закликати робітників, які мають призовний вік, вступати до лав НВФ «ЛНР» та «ДНР».

«Бойовики за вказівкою Кремля готують місцеве населення до «військової агресії» з боку України. Підготовка ведеться досить ретельна, з різних боків, тому мешканці ОРДЛО можуть досить легко повірити у військові провокації, які влаштовує російська окупаційна влада», – завершує Лисянський.

Як повідомляв «Главком», в окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Наприклад, ось такі оголошення можна побачити на окупованій Луганщині:

Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії.

Також повідомлялося, що, за даними розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.

Також додамо, що У Києві втричі збільшено кількість сховищ.

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