Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії (відео)

Відповідне відеозвернення розповсюджують медіамайданчики бойовиків

Керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін записав відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Ватажок окупантів зазначив, що президент Украхни Володимир Зеленський, нібито, найближчим часом віддасть наказ про збройний наступ на окуповані райони Донеччини, тож, місцевим мешканцям, нібито, з метою збереження свого життя і здоров'я, варто організовано виїжджати на територію РФ.

«Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку», – заявив терорист.

За словами Пушиліна, «евакуація» мешканців окупованих районів Донеччини наразі вже узгоджена із російською стороною, людей, нібито, готова прийняти Ростовська обалсть, де їм обіцяють надати все необхідне.

Також, за словами бойовика, режим перетину пунктів пропуску між ОРДЛО та РФ буде спрощено задля пришвидшення їхньої роботи.

Раніше повідомлялося, що а окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

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