Окупанти «розгадали» справжню місію «Кримської платформи» та впали у паніку

Попри шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи» за участю делегатів із 46 країн

Російська окупаційна адміністрація вважає, що в Києві відбулася змова

Представник російського окупаційного режиму та чиновник «постійного представництва Республіки Крим» Олександр Молохов заявив про змову учасників «Кримської платформи». На його думку, країни мають намір переслідувати у себе людей, що мають відношення до окупації Росією півострова, пише «Риа Новости».

«У кулуарах «Кримської платформи» представники країн Прибалтики, Чехії, Польщі та скандинави дійсно змовилися починати переслідувати тих росіян, які брали участь у подіях «Кримської весни», – заявив «керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Республіки Крим».

За словами пособника окупантів, причиною для переслідування може стати знаходження в списках українського сайту «Миротворець».

Зазначимо, 12 вересня у Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина. Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія.

Наразі Україна працює над екстрадицією з Праги затриманого учасника окупації Криму.

До слова, успішність «Кримської платформи», на думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

Раніше Путін поскаржився главі Європейської ради на «Кримську платформу».

Нагадаємо, попри шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи» за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополя».

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