Зустрічі Путіна і Зеленського не буде: ексміністр закордонних справ пояснив причину (відео)
Зеленський не побачиться з Путіним, бо у них нема тем для розмови, крім тих, які не хоче обговорювати президент РФ
Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Адже в них немає спільних тем, окрім Криму та Донбасу. Водночас Москва не хоче говорити на ці теми. Про це сказав в ефірі на 24 каналі міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко.
За його словами, Путін не бачить жодних підстав для організації такої зустрічі.
«Такої зустрічі не буде», – наголосив Огризко.
Він зауважив, що дві делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог, тому точки дотику знайти неможливо.
«Це буде діалог глухого з німим, а німого з глухим. Важко сказати, яку користь хтось від цього отримає», – сказав ексміністр.
Ситуація із зустріччю Путіна з президентом США Джо Байденом відрізняється. Попри те, що очільник Кремля, як завжди, шантажував і блефував, там мовилось про ситуацію, яка б не дозволила російській військовій машині почати провокації.
«Там були на порядку денному питання, які важливі для США і Росії», – сказав Огризко.
Нагадаємо, Путін і Байден зустрілися в Женеві у червні. Після цього вони провели пресконференції, на яких озвучили найважливіші тези.
Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України. У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.
Раніше у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.