  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зустрічі Путіна і Зеленського не буде: ексміністр закордонних справ пояснив причину (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дві делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог - Зустрічі Путіна і Зеленського не буде: ексміністр закордонних справ пояснив причину (відео)
    Дві делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський не побачиться з Путіним, бо у них нема тем для розмови, крім тих, які не хоче обговорювати президент РФ

    Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Адже в них немає спільних тем, окрім Криму та Донбасу. Водночас Москва не хоче говорити на ці теми. Про це сказав в ефірі на 24 каналі міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко.

    За його словами, Путін не бачить жодних підстав для організації такої зустрічі.

    «Такої зустрічі не буде», – наголосив Огризко.

    Він зауважив, що дві делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог, тому точки дотику знайти неможливо.

    «Це буде діалог глухого з німим, а німого з глухим. Важко сказати, яку користь хтось від цього отримає», – сказав ексміністр.

    Ситуація із зустріччю Путіна з президентом США Джо Байденом відрізняється. Попри те, що очільник Кремля, як завжди, шантажував і блефував, там мовилось про ситуацію, яка б не дозволила російській військовій машині почати провокації.

    «Там були на порядку денному питання, які важливі для США і Росії», – сказав Огризко.

    Нагадаємо, Путін і Байден зустрілися в Женеві у червні. Після цього вони провели пресконференції, на яких озвучили найважливіші тези.

    Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України. У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

    Раніше у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

    До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

    Читайте також: Зустріч Зеленського з Путіним готується «на найвищому рівні» – російські ЗМІ
    Теги: Крим США міністр Путін Володимир Зеленський президент Володимир Огризко Сергій Никифоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зустрічі Путіна і Зеленського не буде: ексміністр закордонних справ пояснив причину (відео)