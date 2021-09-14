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    Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт

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    Раніше повідомлялося, що курорт збудують на західному узбережжі півострову - Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт
    Раніше повідомлялося, що курорт збудують на західному узбережжі півострову
    Фото з відкритих джерел

    Планується, що у новому курортному місті зможе одночасно відпочивати близько 10 тис. туристів

    На території анексованого Криму окупаційна влада планує побудувати нове курортне місто. Де саме – розповів керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «Російська газета».

    За словами Аксьонова, для будівництва розглядається західне узбережжя Криму, а саме, Сакський район, оскільки у цій частині півострова є вільні площі.

    «Великі гравці готові побудувати населений пункт з проживанням 50 тис. людей. Зараз тривають розрахунки та підготовка техніко-економічного обґрунтування такого проєкту», – додав Аксьонов.

    Він також уточнив, що для проживання та відпочинку туристів під час курортного сезону планується побудувати готелі й апартаменти загальною ємністю близько 10 тис. номерів.

    У вересні так званий віцепрем'єр «уряду» Криму Євген Кабанов заявив, що на узбережжі Чорного моря планується будівництво нового курортного міста. За його словами, місто побудують у відповідності з усіма сучасними урбаністичними тенденціями, проєкт обіцяли представити найближчим часом.

    Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв’ю «Главкому» заявив, що окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

    До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

    Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

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    Теги: Крим окупанти будівництво туризм Сергій Аксьонов
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    Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт