Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт

Раніше повідомлялося, що курорт збудують на західному узбережжі півострову

Планується, що у новому курортному місті зможе одночасно відпочивати близько 10 тис. туристів

На території анексованого Криму окупаційна влада планує побудувати нове курортне місто. Де саме – розповів керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «Російська газета».

За словами Аксьонова, для будівництва розглядається західне узбережжя Криму, а саме, Сакський район, оскільки у цій частині півострова є вільні площі.

«Великі гравці готові побудувати населений пункт з проживанням 50 тис. людей. Зараз тривають розрахунки та підготовка техніко-економічного обґрунтування такого проєкту», – додав Аксьонов.

Він також уточнив, що для проживання та відпочинку туристів під час курортного сезону планується побудувати готелі й апартаменти загальною ємністю близько 10 тис. номерів.

У вересні так званий віцепрем'єр «уряду» Криму Євген Кабанов заявив, що на узбережжі Чорного моря планується будівництво нового курортного міста. За його словами, місто побудують у відповідності з усіма сучасними урбаністичними тенденціями, проєкт обіцяли представити найближчим часом.

Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв’ю «Главкому» заявив, що окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

Читайте також: