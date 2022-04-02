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    Окупанти та зрадофіли, тремтіть. Єрмак показав «вбивче» фото

    Андрій Єрмак з&nbsp;Валерієм Залужним після наради у президента - Окупанти та зрадофіли, тремтіть. Єрмак показав «вбивче» фото
    Андрій Єрмак з Валерієм Залужним після наради у президента
    фото: Андрій Єрмак / Facebook

    Збройні сили підготували неприємності для окупанта, повідомив Єрмак

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фотографії після наради у президента Володимира Зеленського та анонсував неприємності окупантам. Фотографії Єрмак опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    Андрій Єрмак оприлюднив також фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де вони посміхаються.

    «З Валерієм Залужним після наради у gрезидента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі», – написав Єрмак.

    Також він звернувся до «зрадофілів».

    «P.S. «Зрадофіли», шо ви там? Спите?» - додав Єрмак.

    У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Окупанти та зрадофіли, тремтіть. Єрмак показав «вбивче» фото