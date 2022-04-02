Місяць війни обходиться Україні в $10 млрд

Президент провів нараду з Кабміном і економічним блоком Офісу президента

За місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд. Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу глави держави та Кабміну.

Учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни.

Також Денис Шмигаль повідомив, що навіть після вигнання агресора в Україні продовжуватиме діяти надзвичайний стан, поки будуть ліквідовувати наслідки війни.