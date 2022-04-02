Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю

Водія « Славути » і саму автівку переїхав ворожий БМП у Бучі, тіло людини досі в машині

Рашисти пішли з Бучі 31 березня і залишили після себе зруйновані будинки та інфраструктуру

Бійці Нацгвардії разом зі Збройними Силами України та силами тероборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Про це повідомляє МВС.

Територія замінована, зруйнована. Є диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

У розпорядження «Главкома» від місцевих мешканців потрапили світлини зі звільненої Бучі. Місто знаходилося під контролем російських солдатів трохи більше місяця. Рашисти пішли з Бучі 31 березня і залишили після себе зруйновані будинки та інфраструктуру. Також на вулицях міста багато розтрощених і спалених приватних автомобілів.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.