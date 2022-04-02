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    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю

    Водія &laquo;Славути&raquo; і саму автівку переїхав ворожий БМП у Бучі, тіло людини досі в машині - Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Водія «Славути» і саму автівку переїхав ворожий БМП у Бучі, тіло людини досі в машині
    фото: glavcom.ua

    Рашисти пішли з Бучі 31 березня і залишили після себе зруйновані будинки та інфраструктуру

    Бійці Нацгвардії разом зі Збройними Силами України та силами тероборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Про це повідомляє МВС.

    Територія замінована, зруйнована. Є диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

    У розпорядження «Главкома» від місцевих мешканців потрапили світлини зі звільненої Бучі. Місто знаходилося під контролем російських солдатів трохи більше місяця. Рашисти пішли з Бучі 31 березня і залишили після себе зруйновані будинки та інфраструктуру. Також на вулицях міста багато розтрощених і спалених приватних автомобілів.

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    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю
    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

    Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

    Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

    Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    Звільнена Буча. Фото, які вражають жорстокістю