Відомий телеведучий Дмитро Комаров показав звільнену Бучу (відео)

Українські військові знайшли тіла мирних жителів зі зв’язаними руками і простреленою головою

Відомий телеведучий Дмитро Комаров оприлюднив відео із щойно звільненої Бучі на Київщині. Він показав, як рашисти влаштували собі командний пункт просто під багатоповерхівкою та розповів, що тут замінували все довкола, навіть дитячі майданчики.

«Коли їхали, бачили неймовірну кількість мертвих мирних жителів на дорогах: молоді, літні. Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація, і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Дуже багато тіл. Це біль, це сльози», – сказав Комаров.

Він також додав, що люди плачуть, побачивши хліб, адже місяць його було не дістати.

Українські військові знайшли тіла мирних жителів зі зв’язаними руками і простреленою головою.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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