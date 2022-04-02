Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)

Від окупантів залишилось лише купа розбитої техніки

Збройні сили України (ЗСУ) відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова. Про це повідомляє ОК «Північ» у Facebook.

Окупанти лишили там купу своєї розбитої техніки.

В ОК «Північ» зауважили, що продовжать операцію з визволення українських населених пунктів від загарбника.

«#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде…» – йдеться в повідомленні.

Від селища до Чернігова - 20 кілометрів від Чернігова, а за 30 кілометрів починається кордон із Білоруссю, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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