Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
Від окупантів залишилось лише купа розбитої техніки
Збройні сили України (ЗСУ) відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова. Про це повідомляє ОК «Північ» у Facebook.
Окупанти лишили там купу своєї розбитої техніки.
В ОК «Північ» зауважили, що продовжать операцію з визволення українських населених пунктів від загарбника.
«#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде…» – йдеться в повідомленні.
Від селища до Чернігова - 20 кілометрів від Чернігова, а за 30 кілометрів починається кордон із Білоруссю, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.
Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.
Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.