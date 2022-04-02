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    Події в Україні

    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)

    На Чернігівщині ЗСУ звільнили селище Михайло-Коцюбинське - Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    На Чернігівщині ЗСУ звільнили селище Михайло-Коцюбинське
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Від окупантів залишилось лише купа розбитої техніки

    Збройні сили України (ЗСУ) відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова. Про це повідомляє ОК «Північ» у Facebook.

    Окупанти лишили там купу своєї розбитої техніки.

    В ОК «Північ» зауважили, що продовжать операцію з визволення українських населених пунктів від загарбника.

    «#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде…» – йдеться в повідомленні.

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    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Від селища до Чернігова - 20 кілометрів від Чернігова, а за 30 кілометрів починається кордон із Білоруссю, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

    Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові звільнили селище на Чернігівщині (фото)