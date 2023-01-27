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Окупанти в Криму ув'язнили 33 кримськотатарських активістів, затриманих 25 січня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти в Криму ув'язнили 33 кримськотатарських активістів, затриманих 25 січня
Російський суд відправив під арешт десятки кримськотатарських активістів, затриманих 25 січня
фото з відкритих джерел

Розглядали адміністративні справи одразу в трьох російських судах Сімферополя – Київському, Центральному та Залізничному

В окупованому Криму 26 січня відбулися суди над десятками кримськотатарських активістів, які були затримані напередодні біля будівлі російського суду в Сімферополі. Про це інформує громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Як повідомляють правозахисники, російські силовики затримали 33 людей. Усім, окрім Руслана Умерова, судді призначали адміністративні арешти від 10 до 16 діб в ізоляторі тимчасового тримання.

Умерову суд призначив міру покарання у вигляді штрафу – 20 тисяч рублів. Чоловік має другу групу інвалідності, зазначають у «Кримській солідарності».

Розглядали адміністративні справи одразу в трьох російських судах Сімферополя – Київському, Центральному та Залізничному.

«Усіх затриманих відвезли до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя, де вони відбуватимуть адміністративний арешт», – сказано в повідомленні.

Напередодні біля будівлі російського суду у Сімферополі затримали 34 людини, які прийшли підтримати заарештованих за звинуваченням у «тероризмі» та «звʼязках з Україною» кримських татар.

Уранці 24 січня на півночі Криму в Джанкої та Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: у Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова. Пізніше стало відомо, що всіх затриманих звинуватили в «організації та участі в терористичній організації». Йдеться про заборонену в Росії організацію «Хізб ут-Тахрір».

Російський голова Криму Сергій Аксьонов звинуватив затриманих в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка нібито «координувалася з території України».

Представництво Президента в АР Крим засудило затримання громадян.

Теги: правозахисники арешт чоловік Крим кримські татари

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