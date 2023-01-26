Мобілізація та урізання фінансування: у Криму окупанти кидають усі сили на війну

Масова хвиля мобілізації в окупованому Криму запланована на кінець лютого

У Криму триває підготовка до нової хвилі мобілізації: названо терміни

На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого.

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Водночас, із 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти – перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що таку кількість, як 500 тис. мобілізованих, одномоментно влада Росії потягнути просто не здатна.

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації.

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Нагадаємо, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.