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Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет
Андрій Ковальчук розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини
фото з відкритих джерел

Генерал переконаний, лише силами армії визволити півострів не вдасться

Звільнення тимчасово окупованого Криму завжди було пріоритетом для ЗСУ від моменту його захоплення ворогом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, котрий розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини.

«Звільнення Криму завжди було пріоритетом для ЗСУ від моменту його захоплення ворогом, як і захоплення частини Луганської і Донецької областей. Цей пріоритет залишається. Звісно, громадськість хотіла би сьогодні, аби на спині солдата були вирішені всі питання і все було би звільнено вже зараз. Але ми усі маємо чітко розуміти, хто нам протистоїть. Це не маленька країна, не маленька армія, озброєна луками, арбалетами, списами. Це достатньо нормально озброєна армія з ракетами, авіацією. Тобто один солдат (армія – «Главком») не в стані вирішити проблеми – деокупувати території», – заявив Ковальчук.

Він зазначив, що сьогодні лише разом з економічним тиском, зовнішньополітичною ізоляцією, підтримкою України з боку партнерів і, звичайно, діями наших Збройних сил можна досягти успіху.

«А надіятися лише на солдата, що він зайде і всіх звільнить – це невиправдано, бо без підтримки буде важко і це спричинить величезні втрати з нашого боку. Тому підхід має бути комплексним», – пояснив генерал-майор.

Раніше командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона. 

Читайте також інтерв'ю: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком

Теги: армія Миколаїв солдат звільнення втрати Андрій Ковальчук

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