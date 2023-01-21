Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет

Генерал переконаний, лише силами армії визволити півострів не вдасться

Звільнення тимчасово окупованого Криму завжди було пріоритетом для ЗСУ від моменту його захоплення ворогом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, котрий розробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнення Криму завжди було пріоритетом для ЗСУ від моменту його захоплення ворогом, як і захоплення частини Луганської і Донецької областей. Цей пріоритет залишається. Звісно, громадськість хотіла би сьогодні, аби на спині солдата були вирішені всі питання і все було би звільнено вже зараз. Але ми усі маємо чітко розуміти, хто нам протистоїть. Це не маленька країна, не маленька армія, озброєна луками, арбалетами, списами. Це достатньо нормально озброєна армія з ракетами, авіацією. Тобто один солдат (армія – «Главком») не в стані вирішити проблеми – деокупувати території», – заявив Ковальчук.

Він зазначив, що сьогодні лише разом з економічним тиском, зовнішньополітичною ізоляцією, підтримкою України з боку партнерів і, звичайно, діями наших Збройних сил можна досягти успіху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А надіятися лише на солдата, що він зайде і всіх звільнить – це невиправдано, бо без підтримки буде важко і це спричинить величезні втрати з нашого боку. Тому підхід має бути комплексним», – пояснив генерал-майор.

Раніше командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона.