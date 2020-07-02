Олег Шамшур вперше прокоментував своє непризначення послом у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дипломат Олег Шамшур

«Раніше я завжди на це питання відповідав коротко – «без коментарів». Втім, мабуть, варто дещо прояснити», – визнав дипломат

Дипломат Олег Шамшур вперше прокоментував своє загадкове непризначення послом у США. У липні минулого року ЗМІ повідомляли про те, що нове керівництво держави має намір відрядити Олега Шамшура до Вашингтона, де він вже працював послом з 2005 до 2010 року. В інтерв’ю «Главкому» Олег Шамшур повідомив, чому спочатку пристав, але потім відмовився від цієї пропозиції.

«Раніше я завжди на це питання відповідав коротко – «без коментарів». Втім, я чув від знайомих і незнайомих людей стільки версій цієї нестандартної ситуації, що, мабуть, варто дещо прояснити. По-перше, коли від вищих ешелонів влади мені надійшла пропозиція на призначення послом у США, я дав згоду після тривалих роздумів. При цьому, даючи згоду, я керувався винятково розумінням необхідності та, як мені здавалося і здається зараз, моєю здатністю, враховуючи попередній досвід, сприяти розвитку наших відносин з США. Ця країна є нашим справжнім стратегічним партнером, незважаючи на певну нинішню турбулентність, яка всім зрозуміла. Якраз під час моєї роботи у Вашингтоні було укладено українсько-американську хартію про стратегічне партнерство (від 19.12.2008 р.), створено відповідні інституційні механізми. В той же час, коли в цій історії почали з’являтися незрозумілі і неприйнятні для мене рухи, я оперативно зробив висновок – зняти свою кандидатуру з перегонів. З урахуванням всіх обставин, я висловив думку, що більш корисним для держави буде, якщо я продовжу свою роботу у Франції, що і відбувалося до останнього часу», – розповів Олег Шамшур.

На прохання уточнити своє висловлювання про «незрозумілі рухи», дипломат відповів, що вже сказав навіть більше, ніж треба було б. «Тут вже без коментарів. Це зараз не популярно, але я належу до давньої, добротної, традиційної школи дипломатії. Є речі, про які я можу сказати, а є ті, про які не можу. В тому числі, виходячи з етики моїх стосунків з певними людьми», – зазначив Олег Шамшур.

Нагадаємо, у 2019 році ЗМІ повідомляли, що новим послом України в США може стати дипломат Олег Шамшур, який очолює українське диппредставництво у Франції.

Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО Олега Шамшура. Іншим указом глава держави призначив очільником дипломатичної місії у Франції Вадима Омельченка, президента Інституту Горшеніна.

Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.