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    Події в Україні

    Посол Великої Британії закликала до неупередженого правосуддя в Україні

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    Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс&nbsp; - Посол Великої Британії закликала до неупередженого правосуддя в Україні
    Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс 

    Посол закликала до неупередженого правосуддя у день, коли Печерський суд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку

    Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосили на необхідності неупередженого правосуддя в Україні. Про це Сіммонс написала в Twitter.

    «Правосуддя в Україні потрібно здійснювати неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети - більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», - написала Сіммонс.

    Посол закликала до неупередженого правосуддя у день, коли Печерський суд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку

    Раніше посольство Канади застерегло Київ від реваншизму і втручання в судову систему.

    Напередодні «Європейська народна партія» (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

    Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

    Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

    Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

    Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка

    Як повідомлялося, сьогодні, 18 червня,  Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку.

    До відома, сьогодні, 18 червня, біля суду у Києві зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка.

    Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

    У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

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