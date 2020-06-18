Посол Великої Британії закликала до неупередженого правосуддя в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс

Посол закликала до неупередженого правосуддя у день, коли Печерський суд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосили на необхідності неупередженого правосуддя в Україні. Про це Сіммонс написала в Twitter.

«Правосуддя в Україні потрібно здійснювати неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети - більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», - написала Сіммонс.

Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine. This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 18, 2020

Посол закликала до неупередженого правосуддя у день, коли Печерський суд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку

Раніше посольство Канади застерегло Київ від реваншизму і втручання в судову систему.

Напередодні «Європейська народна партія» (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 червня, Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку.

До відома, сьогодні, 18 червня, біля суду у Києві зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.