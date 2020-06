Посол Великої Британії закликала до неупередженого правосуддя в Україні

Посол закликала до неупередженого правосуддя у день, коли Печерський суд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосили на необхідності неупередженого правосуддя в Україні. Про це Сіммонс написала в Twitter.

«Правосуддя в Україні потрібно здійснювати неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети - більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», - написала Сіммонс.

Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine. This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future.