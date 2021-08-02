Глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності

З 21 серпня всі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи

Правоохоронці задіють навіть авіаційні резерви і водну поліцію

До Дня Незалежності України з 21 серпня всі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи. Засоби безпеки будуть безпрецедентними. Про це на форумі «Україна 30» заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«З метою нейтралізації можливих ризиків та загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізацію обстановки ми проведемо оперативно-профілактичні заходи», – сказав він.

Як зазначив міністр, «можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята».

«Ми задіємо авіаційні резерви і водну поліцію. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій», – додав Монастирський.

Глава МВС зазначив, що починаючи з 16 серпня понад дві тисячі нарядів поліції будуть нести службу на вулицях населених пунктів та автошляхах держави. Поблизу локацій святкування буде розміщена пожежно-рятувальна і спеціальна техніка та чергуватимуть наряди рятувальників

Тільки в місті Києві до забезпечення правопорядку буде залучено близько 10 тисяч поліцейських та нацгвардійців.

До слова, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).

Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

Нагадаємо що Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

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