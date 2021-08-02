Зеленський сказав, коли в Україну вперше привезуть оригінал Конституції Орлика

Святкування 30-річчя Незалежності складатиметься із 10 основних заходів

Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності. Про це сказав президент Володимир Зеленський у межах презентації концепції святкування Дня Незалежності під час форуму «Україна 30. Імідж України».

«Боротьба за Незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу у цій боротьбі, за тиждень до Дня Незалежності і вперше в історії нашої країни в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі», цитує Зеленського «Укрінформ».

Він додав, що 30-річчя Незалежності України – це дуже важливий день, бо це можливість зрозуміти, чого українці навчились за роки незалежності та чого мають ще навчитись, аби ніколи її не втратити, саме цьому присвячене святкування.

Президент зауважив, що святкування 30-річчя Незалежності складатиметься із 10 основних заходів.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).

Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

Нагадаємо що Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

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