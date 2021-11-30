Організатор «путчу 1 грудня»: західні партнери стривожені інформацією Зеленського про «держпереворот»

Юрій Гудименко: Наші західні партнери і їх представники були стривожені, адже не кожного дня у країнах-союзниках відбувається державний переворот

«Насправді держпереворот – це те, що робить сам Зеленський, а не те, що робимо ми»

Заява президента про держпереворот була непідготовленою і нічим не обґрунтованою, проте стривожила західних партнерів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня, який, власне і оголосив ультиматум президенту 21 листопада на Банковій.

За словами Гудименка, оприлюднена президентом інформація про планування держперевороту збільшила кількість комунікацій із західними партнерами, стривожених тією інформацією, яка прозвучала з вуст президента.

«Для них і для мене ця інформація прозвучала абсолютно по-різному. Для них це звучить так, що всенародно обраний президент країни, серйозна особа, серйозно розповіла про державний переворот. Я їм пропонував проаналізувати ситуацію. Казав, що ця заява (президента) була непідготовленою, нічим не обґрунтованою. І сприймати її серйозно – це трохи не те, що вимагається від людей з критичним мисленням», – сказав Гудименко.

Він визнав, що «наші західні країни-партнери і їх представники були стривожені, адже не кожного дня у країнах-союзниках відбувається державний переворот. Думаю, вдалося їм пояснити, що насправді держпереворот – це те, що робить сам Зеленський, а не те, що робимо ми».

Нагадаємо, на вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.

Вимога, яка була озвучена: звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.