Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський

На думку президента, це буде великою помилкою бізнесмена

На думку президента України Володимира Зеленського, Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Про це президент заявив під час сьогоднішнього пресмарафону.

«У нас є не тільки агентурна інформація, але є навіть звукова інформація, скажімо так, де представники з України обговорюють з представниками з Росії участь Ахметова у державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд.», – сказав Зеленський.

Очільник держави наголосив, що, на його думку, таким чином невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою.

«Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це була його велика помилка, бо не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України», – додав Зеленський.

За словами президента, він спокійно ставиться до отриманої з розвідувальних джерел інформації, та припускає, що Ахметов може навіть не знати, яку роль йому відведено у запланованому державному перевороті.

«Я, до речі, запрошую Рената Ахметова на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись. Або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію», – зазначив голова держави.

Зеленський підсумував, що, на його думку, Ахметова втягує у конфлікт із владою його оточення, і це є великою помилкою.