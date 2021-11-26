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    Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський

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    Президент послався на розвідувальні дані - Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський
    Президент послався на розвідувальні дані
    фото: Главком

    На думку президента, це буде великою помилкою бізнесмена

    На думку президента України Володимира Зеленського, Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Про це президент заявив під час сьогоднішнього пресмарафону.

    «У нас є не тільки агентурна інформація, але є навіть звукова інформація, скажімо так, де представники з України обговорюють з представниками з Росії участь Ахметова у державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд.», – сказав Зеленський.

    Очільник держави наголосив, що, на його думку, таким чином невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою.

    «Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це була його велика помилка, бо не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України», – додав Зеленський.

    За словами президента, він спокійно ставиться до отриманої з розвідувальних джерел інформації, та припускає, що Ахметов може навіть не знати, яку роль йому відведено у запланованому державному перевороті.

    «Я, до речі, запрошую Рената Ахметова на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись. Або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію», – зазначив голова держави.

    Зеленський підсумував, що, на його думку, Ахметова втягує у конфлікт із владою його оточення, і це є великою помилкою.

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    Теги: Рінат Ахметов переворот президент час
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    Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський