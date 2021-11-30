Організатор «путчу 1 грудня»: Не буде крові та жодних провокацій з нашого боку

«Якщо Зеленський викине Єрмака, то досидить до кінця свого терміну», – переконує автор ультиматуму президенту Юрій Гудименко

На вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському. Вимога, яка була озвучена: звільнення глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

Градусу прийдешній акції додали ще кілька подій. Зокрема, пресконференція президента, на якій він повідомив про те, що оточення бізнесмена Рината Ахметова нібито готувало державний переворот і збиралося використати протести 1 грудня як привід. Після зустрічі Зеленського зі ЗМІ журналіст Крістофер Міллер опублікував прізвища чотирьох людей, яких Банкова підозрює в організації «держперевороту». Це, зокрема, офіцер ФСБ РФ Василь Лаптєв, який нібито співпрацює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком та Едуардом Федосовим. Троє крайніх нібито перебувають у Криму. Однак свою причетність до «держперевороту», який нібито готується у Києві, жоден з них не підтвердив.

Ще однією подією, яка підлила масла у вогонь, стала інформація Державного бюро розслідування про відкриття кримінального провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео пострілу з гаубиці. Сталося це після пресконференції президента, на якій Бутусов вступив в публічну перепалку з Володимиром Зеленським. А пізніше радник глави ОП Олексій Арестович написав про можливе убивство журналіста з метою ескалації ситуації.

Ультиматум президенту 21 листопада на Банковій оголосив Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня. В інтерв’ю «Главкому» він розповів про свою участь у «держперевороті» (який західні ЗМІ чомусь подали як «путч»), плани Майдану в разі невиконання Зеленським ультиматуму та те, якими аргументами СБУ відмовляє активістів від поїздок до Києва.

21 листопада 2021 року на Банковій було оголошено ультиматум президенту Володимиру Зеленському: Звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака (фото: glavcom.ua)

У річницю Революції гідності ви у своєму виступі на Банковій заявили про ультиматум Зеленському. Його суть зводиться до одного – звільнити главу ОП Андрія Єрмака, який може бути причетним до зриву операції із затриманням російських спецназівців з російської приватної армії Вагнера, які брали участь у військових діях на Донбасі. Якщо цієї відставки не буде, що далі?

Зараз ми хочемо об’єднати усе громадянське суспільство і всю проукраїнську політичну опозицію навколо цього питання. Більшість тих людей, з ким ми спілкуємося, погоджуються, що якщо Зеленський між Україною і Єрмаком обирає Єрмака, вочевидь, такому президенту не місце на посаді. Тобто тоді йтиметься уже про перебування Зеленського на посаді.

Водночас ми усі розуміємо, що загроза російських військ на кордоні – реальна, а не вигадана. Війська Російської Федерації готові до повномасштабного вторгнення. Тому у цій ситуації ми муситимемо діяти як хірурги - дуже обережно…

Зараз ми спільно з іншими опозиційними силами готові до безстрокової кампанії проти президента Зеленського. На мою думку, вона вимагатиме перезапуску парламенту, оскільки монобільшість у жодному разі не проголосить імпічмент. У підсумку наша кампанія має призвести до того, що президент Зеленський передчасно, але абсолютно законним шляхом втратить свою посаду. Якщо для цього знадобиться якісь дії вулиці, то ми до цього готові.



26 листопада ви у Facebook написали: «Я на 1 грудня планував мирну акцію, але якщо Володимир Зеленський наполягає…». То «держпереворот» таки можливий?

Я його ніколи не планував і планувати не буду. Повторюю: на 1 грудня ми готуємо мирну акцію, але набагато серйознішу за попередні. Тобто це буде демонстрація, що українська опозиція об’єднана перед загрозою і готова до більш рішучих кроків. Вони це побачать. Кроки не будуть агресивними, там не буде крові і жодних провокацій з нашого боку.

Що означає серйозніша акція, чим вона відрізнятиметься від попередніх, які ви проводили на Банковій? Встановлюватимете наметове містечко?

Я би не хотів зараз розкивати усі деталі. Але ще раз можу повторити, що ніякого держперевороту не буде. Адже згідно із визначенням його можуть робити військові, яких ви не бачите на вулицях…

На моє переконання, державний переворот робить сам президент Володимир Зеленський. Фактично він прорекламував нашу мирну акцію як держпереворот. Повторюсь: в наших діях не буде агресії і насильства. Між рішучістю і жорстокістю є величезна різниця, яку ми усі розуміємо.

Журналіст BuzzFeedNews Крістофер Міллер назвав кількох осіб, які нібито готувалися використати акцію протесту 1 грудня. Що вам відомо про такі плани?

Це якийсь цирк. Звичайно, я не виключаю провокацій. Згадайте 1 грудня, це відома дата в історії України, зокрема під час Євромайдану. Я бачив матеріал BuzzFeedNews, який назвав чотирьох людей, які нібито готували «держпереворот» і згадували Рината Ахметова і його мільярд доларів…

Потім ці люди, яких назвав журналіст, почали виходити (у публічність) і все спростовувати. Уся ця інформація про людей, які ніби десь в Криму готували «держпереворот» виглядає, як спілкування за пляшкою горілки якихось перебіжчиків. Яких ніколи не підпустять не те, що до мільярда доларів, а й до Ахметова.

Все це виглядає як не дуже розумний хід з боку влади, який був спрямований на невибагливих в інформаційному плані громадян. На щастя, таких людей в Україні небагато. Для мене - це речі того ж порядку, як «наколоті апельсини», про які на Антимайдані в 2004-му говорила Людмила Янукович.

Лаптєв, Васильєв, Грицак, Федосов. З кимось із них ви знайомі, спілкувалися?

Нікого з них не знаю і ні з ким не спілкувався. Такі люди взагалі не входять в коло мого оточення. Про Грицака знаю тільки те, що він очолював СБУ після Євромайдану. Якщо це ще той Грицак. Бо був ще один – колишній заступник голови Державної міграційної служби і депутат від Партії регіонів.

Як оприлюднена президентом інформація про планування держперевороту позначилася на підготовці акціяї 1 грудня?

Збільшилася кількість комунікацій із людьми з-за кордону. Я маю на увазі наших західних партнерів. Вони стривожені тією інформацією, яка прозвучала. Тому що для них і для мене ця інформація прозвучала абсолютно по-різному. Для них це звучить так, що народно обраний президент країни, серйозна особа, серйозно розповіла про державний переворот. Я їм пропонував проаналізувати ситуацію. Казав, що ця заява (президента) була непідготовленою, нічим не обґрунтованою. І сприймати її серйозно – це трохи не те, що вимагається від людей з критичним мисленням.

Звісно, наші західні країни-партнери і їх представники були стривожені, адже не кожного дня у країнах-союзниках відбувається державний переворот. Думаю, вдалося їм пояснити, що насправді держпереворот – це те, що робить сам Зеленський, а не те, що робимо ми.

З ким саме із дипломатів ви про це спілкувалися?

Без коментарів.

Один з організаторів акції 1 грудня Андрій Левус каже, що нині координаторам в областях телефонують представники СБУ і закликають відмовитися від поїздок. Хто саме телефонує, як саме відмовляють не їхати до Києва?

Саме так, телефонують координаторам. Зокрема, представники «Демосокири» у центральних областях України отримували такі дзвінки. Коли я ще був політиком у Запоріжжі, я також отримував подібні дзвінки від СБУ, вони завжди відбуваються за однаковою логікою, перед акціями. Зазвичай такі дзвінки підтверджують, що влада стривожена можливими наслідками.

У приватних спілкуваннях представники спецслужб кажуть, що у них є інформація про наміри (протестувальників) захоплювати державні будівлі. Ми їм кажемо, що це повна нісенітниця, адже ніхто ніякі державні будівлі захоплювати не буде. У нас буде мирна акція. Ми і так розуміємо, що Зеленський працює не з Банкової, а з Гути. Керівництво СБУ накручують своїх співробітників в областях, щоб створити видимість якихось дій. Що може дати цей «продзвон» самому СБУ, я навіть приблизно не знаю, якщо чесно.

Після оприлюднення інформації президентом про нібито підготовку до держперевороту, чи немає страху, що вас можуть записати до його співорганізаторів, якщо щось піде не за вашим сценарієм?

Відверто вам скажу, що я вже звик до того, що ми апріорі вже є «учасниками державного перевороту», бо так нас називала влада і у 2013-2014 роках на Майдані. Коли ми плануємо акцію, у якій бере участь велика кількість людей, парламентська опозиція, я керуюся думкою, що кожна людина повинна робити те, що повинна, а буде те, що буде.

Ми не можемо заплющувати очі на те, що роблять Зеленський, Єрмак, на те, що з’являється Шурма в Офісі президента (Ростислав Шурма – заступник голови Офісу президента). Я його знаю ще за часів своєї роботи у Запоріжжі, він – абсолютний ватник. Чи можу я завадити Зеленському вчинити провокації на Банковій? Скоріше за все – ні. Чи можу я за допомогою в тому числі вас, журналістів, донести інформацію про те, що акція мирна і кожен, хто «робитиме» картинку для ЗМІ, буде провокатором? Здається, це чи не єдине, що можу. Інших інструментів у мене немає.

Чи викликали вас чи когось із ваших колег із «Демократичної сокири» на допити після озвученої президентом інформації про підготовку держперевороту?

Ні. Я сам в ефірах піднімаю це питання. Вибачте, якщо ви назвали нашу акцію 1 грудня державним переворотом, то викликайте мене, беріть свідчення. Але ніхто не телефонує, ніхто ніяких свідчень не хоче.

А хтось з Офісу президента виходив на зв’язок із вами?

Так само ні. Ми передавали інформацію до Офісу президента, що якщо президент Зеленський викине Єрмака, то скоріше за все досидить до кінця президентського терміну. Але ці сигнали десь з ефіру вже зникли.

Про які сигнали мова?

Ми знаємо людей, які заходять до Офісу президента, до кабінетів на Банковій. Ми передавали їм цей меседж задля блага всієї країни…

Чи спілкувалися ви з кимось із оточення Ріната Ахметова щодо акції 1 грудня?

Ні. Для мене будь-який олігарх є апріорі ворог. Тому я не бачу, про що з Ахметовим, Фірташем, чи ще з кимось, ми можемо спілкуватися.

Тиждень тому ви припустили, що президент може оголосити надзвичайний стан, аби розганяти акції. Сказали, що маєте таку інформацію. Звідки у вас ця інформація про наміри президента?

За моєю інформацію з двох джерел, він всерйоз розглядає цю можливість, тобто ввести або надзвичайний, або воєнний стан. Але що там з анонсованим «держпереворотом»? Абсолютно нічого. Жодних затримань. Мені здається, що суспільство зрозуміло, що президент і в цей раз їм просто збрехав. 90% того, що робить президент, – це абсолютна імпровізація. Мені здається, що якщо він ухвалюватиме рішення про введення якогось стану, то робитиме це прямо в парламенті.

Чого ви очікуєте від виступу президента у Верховній Раді, куди він прийде зі щорічним посланням?

Я дуже сподіваюся, що він вийде і скаже, що звільнить Андрія Єрмака. У цьому випадку ми збираємося (на Майдані) і кажемо, що умову ультиматиму виконано, ми розходимося, крапка. Принаймні рішення президента означатиме, що він хоче досидіти свій термін без великих соціальних заворушень.

Яку кількість людей очікуєте побачити ввечері 1 грудня на Майдані?

Раніше думав про одну кількість людей. Після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова я вже думаю про іншу, більшу кількість людей. Якщо за цей час до акції Зеленський ще щось зробить, ситуація знову може змінитися. Зрозуміло, що будуть тисячі, це навіть не обговорюється. Але скільки точно, подивимося увечері 1 грудня.

Михайло Глуховський, «Главком»