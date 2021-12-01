ЦВК припинила п'ять ініціатив щодо всеукраїнських референдумів

На збір підписів згідно із законодавством відведено 90 днів із дня реєстрації ініціативи. У визначений термін відповідні документи до ЦВК не надійшли

Центральна виборча комісія припинила п'ять ініціатив щодо проведення всеукраїнських референдумів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У ЦВК було зареєстровано 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму з народної ініціативи, які планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум:

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?

Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу великої приватизації в Україні?

Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, що видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державних та комунальних підприємств, установ та організацій за ціною, яка включає ціну його видобутку та прибавку до ціни видобутку не більше 30 відсотків?

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?

Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуани в Україні?

Зазначається, що на збір підписів згідно із законодавством відведено 90 днів з дня реєстрації ініціативи. У певний термін відповідні документи до ЦВК не надійшли.

Центральна виборча комісія прийняла до відому, що підписні листи на підтримку ініціатив проведення всеукраїнського референдуму з народної ініціативи із зазначених питань до ЦВК не передано та припинила такі ініціативи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Законопроєкт хочуть виставити на сайті Верховної Ради для національного обговорення.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Громадяни тепер зможуть самі вирішувати питання загальнодержавного значення, вносити зміни до I, III та ХIII розділів Конституції, скасовувати окремі положення чи закони в цілому та змінювати межі території країни.