У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць і карта

1 грудня в центрі столиці можливе обмеження руху транспорту, також можуть змінити рух автобуси та тролейбуси низки маршрутів

У центрі Києва 1 грудня можливе обмеження руху транспорту через проведення масових заходів. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Можливе обмеження руху на низці вулиць: вулиці Хрещатик; вулиці Михайлівській; вулиці Шовковичній; вулиці Лютеранській; вулиці Круглоуніверситетській; вулиці Архітектора Городецького; вулиці Заньковецької; вулиці Садовій; вулиці Інститутській; вулиці Липській», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє КП «Київпастранс», у центральній частині міста 1 грудня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114.

У разі заборони руху транспорту на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, із 06:00 до закінчення заходів рух маршрутів буде організовано:

тролейбусів № 6: від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбусів №№ 16, 18: відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів № 24: на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. «Арсенальна» та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого»;

автобусів № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. «Палац Спорту» – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;

автобусів № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобусів № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метрополітену «Площа Льва Толстого».

Тим часом, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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