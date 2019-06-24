Остаточний виборчий список «Самопомочі» зменшився зі 105 до 93-х кандидатів



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Рейтинг партії Садового не дає жодного шансу подолати 5% бар’єр

З 93-х кандидатів, які йдуть за списком «Самопомочі», тільки вісім не є членами цієї партії

Центральна виборча комісія оприлюднила повний списоккандидатів в загальнодержавному окрузі від об’єднання «Самопоміч».

В нього увійшли 93 кандидати, серед яких 11 чинних народних депутатів (в першій тридцятці), два пастори та 25 ФОПів.

Нагадаємо, 8 червня «Самопоміч» провела з’їзд, на якому затвердила виборчий список. Тоді назвали тільки першу десятку. А загальний список, затверджений на з’їзді, складався зі 105 прізвищ.

Згідно з останнім опитуванням, за партію Садового готові проголосувати 1,2% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).

Список кандидатів в депутати від партії «Самопоміч»:

Садовий Андрій Іванович Квасніцька Ольга Олексіївна Дрік Олександра Миколаївна Бідняк Тетяна Володимирівна Сироїд Оксана Іванівна Фидрин Віталій Михайлович Березюк Олег Романович Кміть Микола Іванович Острікова Тетяна Георгіївна Бабій Ольга Андріївна Косован Ігор Олександрович Семенуха Роман Сергійович Хомич Руслан Миколайович Лаврик Олег Васильович Яковлєва Марія Володимирівна Дмитрієв Андрій Миколайович Кущинський Вячеслав Олександрович Зубач Любомир Львович Акуленко Юрій Володимирович Сидорович Руслан Михайлович Романова Анна Анатоліївна Дворянин Парасковія Ярославівна Коцюр Сергій Петрович Діденко Ігор Анатолійович Скічко В’ячеслав Павлович Колесник Дмитро Євгенович Костенко Павло Петрович Смалій Костянтин Миколайович Ткачук Ірина Ярославівна Кіраль Сергій Іванович Поливода Віталій Володимирович Кочуков Дмитро Геннадійович Утєвський Сергій Юрійович Брухнова Лілія Степанівна Зименко Олександр Вікторович Провандовська Віта Леонідівна Шіляк Микола Миколайович Чиж Наталія Михайлівна Хміль Ігор Вікторович Чуприна Віталій Олексійович Кізима Роман Михайлович Кікінчук Юрій Ярославович Зєрщиков Олександр Володимирович Полівода Юлія Петрівна Опенько Юрій Анатолійович Крамаренко Олеся Миколаївна Котуков Олександр Анатолійович Лефтер Юлія Олександрівна Глущенко Людмила Анатоліївна Жук Діна Іванівна Свистун Інна Василівна Попків Віталій Павлович Ганжа Сергій Анатолійович Базарнова Аліна Володимирівна Назаренко Олена Віталіївна Лосік Алла Олегівна Стефаненко Людмила Ксенофонтівна Бушковський Віталій Володимирович Кудь Роман Володимирович Міма Олександр Олександрович Зозуля Олександр Зіновійович Білковський В’ячеслав В’ячеславович Шацький Ігор Анатолійович Янчук Микола Андрійович Тимошик Дмитро Михайлович Тищенко Олександр Григорійович Лелюк Оксана Василівна Лисенко Максим Леонідович Разінін Олексій Вікторович Курбатов Віктор Аліджанович Коваль Наталія Миколаївна Беньковський Борис Броніславович Масник Наталія Богданівна Зінкевич Костянтин Миколайович Чепурний Андрій Миколайович Добринський Олександр Васильович Покотилова Валентина Іванівна Тимошик Олеся Михайлівна Довжик Вікторія Вікторівна Дідусенко Леонід Степанович Ракочій Віталій Миколайович Романов Олексій Юрійович Мельник Юрій Миколайович Грушицький Олег Мирославович Балицька Любов Антонівна Брезденюк Наталія Іллівна Казаку Олександр Іванович Панфілова Людмила Андріївна Клічук Роман Васильович Поврозник Андрій Петрович Панасюк Олексій Вікторович Журавльов Олександр Олексійович Михно Наталія Володимирівна

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