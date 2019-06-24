Остаточний виборчий список «Самопомочі» зменшився зі 105 до 93-х кандидатів
З 93-х кандидатів, які йдуть за списком «Самопомочі», тільки вісім не є членами цієї партії
Центральна виборча комісія оприлюднила повний списоккандидатів в загальнодержавному окрузі від об’єднання «Самопоміч».
В нього увійшли 93 кандидати, серед яких 11 чинних народних депутатів (в першій тридцятці), два пастори та 25 ФОПів.
Нагадаємо, 8 червня «Самопоміч» провела з’їзд, на якому затвердила виборчий список. Тоді назвали тільки першу десятку. А загальний список, затверджений на з’їзді, складався зі 105 прізвищ.
Згідно з останнім опитуванням, за партію Садового готові проголосувати 1,2% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).
Список кандидатів в депутати від партії «Самопоміч»:
- Садовий Андрій Іванович
- Квасніцька Ольга Олексіївна
- Дрік Олександра Миколаївна
- Бідняк Тетяна Володимирівна
- Сироїд Оксана Іванівна
- Фидрин Віталій Михайлович
- Березюк Олег Романович
- Кміть Микола Іванович
- Острікова Тетяна Георгіївна
- Бабій Ольга Андріївна
- Косован Ігор Олександрович
- Семенуха Роман Сергійович
- Хомич Руслан Миколайович
- Лаврик Олег Васильович
- Яковлєва Марія Володимирівна
- Дмитрієв Андрій Миколайович
- Кущинський Вячеслав Олександрович
- Зубач Любомир Львович
- Акуленко Юрій Володимирович
- Сидорович Руслан Михайлович
- Романова Анна Анатоліївна
- Дворянин Парасковія Ярославівна
- Коцюр Сергій Петрович
- Діденко Ігор Анатолійович
- Скічко В’ячеслав Павлович
- Колесник Дмитро Євгенович
- Костенко Павло Петрович
- Смалій Костянтин Миколайович
- Ткачук Ірина Ярославівна
- Кіраль Сергій Іванович
- Поливода Віталій Володимирович
- Кочуков Дмитро Геннадійович
- Утєвський Сергій Юрійович
- Брухнова Лілія Степанівна
- Зименко Олександр Вікторович
- Провандовська Віта Леонідівна
- Шіляк Микола Миколайович
- Чиж Наталія Михайлівна
- Хміль Ігор Вікторович
- Чуприна Віталій Олексійович
- Кізима Роман Михайлович
- Кікінчук Юрій Ярославович
- Зєрщиков Олександр Володимирович
- Полівода Юлія Петрівна
- Опенько Юрій Анатолійович
- Крамаренко Олеся Миколаївна
- Котуков Олександр Анатолійович
- Лефтер Юлія Олександрівна
- Глущенко Людмила Анатоліївна
- Жук Діна Іванівна
- Свистун Інна Василівна
- Попків Віталій Павлович
- Ганжа Сергій Анатолійович
- Базарнова Аліна Володимирівна
- Назаренко Олена Віталіївна
- Лосік Алла Олегівна
- Стефаненко Людмила Ксенофонтівна
- Бушковський Віталій Володимирович
- Кудь Роман Володимирович
- Міма Олександр Олександрович
- Зозуля Олександр Зіновійович
- Білковський В’ячеслав В’ячеславович
- Шацький Ігор Анатолійович
- Янчук Микола Андрійович
- Тимошик Дмитро Михайлович
- Тищенко Олександр Григорійович
- Лелюк Оксана Василівна
- Лисенко Максим Леонідович
- Разінін Олексій Вікторович
- Курбатов Віктор Аліджанович
- Коваль Наталія Миколаївна
- Беньковський Борис Броніславович
- Масник Наталія Богданівна
- Зінкевич Костянтин Миколайович
- Чепурний Андрій Миколайович
- Добринський Олександр Васильович
- Покотилова Валентина Іванівна
- Тимошик Олеся Михайлівна
- Довжик Вікторія Вікторівна
- Дідусенко Леонід Степанович
- Ракочій Віталій Миколайович
- Романов Олексій Юрійович
- Мельник Юрій Миколайович
- Грушицький Олег Мирославович
- Балицька Любов Антонівна
- Брезденюк Наталія Іллівна
- Казаку Олександр Іванович
- Панфілова Людмила Андріївна
- Клічук Роман Васильович
- Поврозник Андрій Петрович
- Панасюк Олексій Вікторович
- Журавльов Олександр Олексійович
- Михно Наталія Володимирівна
Читайте також: Українські демократи готують дружнє самоспалення