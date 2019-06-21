«Європейська Солідарність» випереджає «Батьківщину» і «Голос» – опитування SOCIS



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Соціологічне опитування проводилося 14-19 червня 2019 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face

Лідером перегонів залишається «Слуга народу» з рейтингом 47,6%, «Європейська Солідарність» має 8,8%, ВО «Батьківщина» - 8,7% і партія «Голос» - 6,8%

Політична партія «Європейська Солідарність» долає 5%-й бар’єр і проходить до Верховної Ради. За неї готові проголосувати 8,8% громадян, які визначилися і підуть на вибори.

Про це свідчать результати соціологічного опитування SOCIS та Комітету виборців України, оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Відповідно до результатів соцопитування, лідером перегонів залишається «Слуга народу» з рейтингом 47,6%, на другому місці – «Опозиційна платформа – За життя» (12,4%), на третьому – «Європейська Солідарність» (8,8%). Шанси потрапити до парламенту також мають ВО «Батьківщина» (8,7%) і партія «Голос» (6,8%).

Інші політичні сили, як свідчать результати дослідження, не долають прохідного бар’єру. Соціологічне опитування проводилося 14-19 червня 2019 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face. Було опитано 2 тис. респондентів. Статистична похибка не перевищує +/- 2,2%.

Як повідомлялося, у Порошенка розповіли, як формували остаточний список на виборах. Зазначимо, що Порошенко назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом «Європейської Солідарності» на дочасних виборах у парламент.