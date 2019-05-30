«Самопоміч» відібрала дві третини кандидатів у виборчий список
У «Самопомочі» обіцяють, що 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту
Рейтинг лідерів областей сформували «шляхом таємного голосування»
Політична партія «Самопоміч» оприлюднила рейтинг кандидатів у народні депутати серед лідерів областей та рейтинг чинних нардепів, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.
Про це повідомила прес-служба політсили.
Зазначається, що рейтинг лідерів областей сформували «шляхом таємного голосування».
Переможцями голосування за макрорегіонами, які увійдуть у першу п'ятірку робочого списку лідерів партії в регіонах, стали:
- Віталій Фидрин, Тернопільська область, регіон Захід
- Вячеслав Кущинський, Полтавська область, регіон Схід
- Андрій Дмитрієв, Херсонська область, регіон Південь
- Руслан Хомич, Волинська область
- Ольга Бабій, Київська область
Робочий список чинних народних депутатів фракції «Самопоміч» у Верховній Раді сформували наступним чином:
- Олег Березюк
- Оксана Сироїд
- Олег Лаврик
- Роман Семенуха
- Тетяна Острікова
- Любомир Зубач
- Тарас Пастух
- Руслан Сидорович
- Ірина Сисоєнко
- Анна Романова
- Ігор Діденко
- Павло Костенко
- Сергій Кіраль
У «Самопомочі» заявили, що загальний виборчий список формуватиметься із трьох робочих списків: списку чинних народних депутатів, лідерів партії в регіонах та списку громадських думок та експертного середовища.
«Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня