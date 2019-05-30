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    Політика

    «Самопоміч» відібрала дві третини кандидатів у виборчий список

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    <p>У &laquo;Самопомочі&raquo; обіцяють, що 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту</p> - «Самопоміч» відібрала дві третини кандидатів у виборчий список

    У «Самопомочі» обіцяють, що 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту

    Рейтинг лідерів областей сформували «шляхом таємного голосування»

    Політична партія «Самопоміч» оприлюднила рейтинг кандидатів у народні депутати серед лідерів областей та рейтинг чинних нардепів, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.

    Про це повідомила прес-служба політсили.

    Зазначається, що рейтинг лідерів областей сформували «шляхом таємного голосування».

    Переможцями голосування за макрорегіонами, які увійдуть у першу п'ятірку робочого списку лідерів партії в регіонах, стали:

    • Віталій Фидрин, Тернопільська область, регіон Захід
    • Вячеслав Кущинський, Полтавська область, регіон Схід
    • Андрій Дмитрієв, Херсонська область, регіон Південь
    • Руслан Хомич, Волинська область
    • Ольга Бабій, Київська область

    Робочий список чинних народних депутатів фракції «Самопоміч» у Верховній Раді сформували наступним чином:

    • Олег Березюк
    • Оксана Сироїд
    • Олег Лаврик
    • Роман Семенуха
    • Тетяна Острікова
    • Любомир Зубач
    • Тарас Пастух
    • Руслан Сидорович
    • Ірина Сисоєнко
    • Анна Романова
    • Ігор Діденко
    • Павло Костенко
    • Сергій Кіраль

    У «Самопомочі» заявили, що загальний виборчий список формуватиметься із трьох робочих списків: списку чинних народних депутатів, лідерів партії в регіонах та списку громадських думок та експертного середовища.

    «Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня

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