«Самопоміч» назвала першу десятку виборчого списку



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«Самопоміч» назвала першу десятку списку на дострокових виборах до парламенту Фото: Facebook «Самопомочі»

Андрій Садовий вперше очолив список «Самопомочі» на виборах до парламенту

Лідер «Самопомочі» та міський голова Львова Андрій Садовий очолив виборчий список політичної сили до парламенту. Список був затверджений на з'їзді «Самопомочі» в суботу, повідомляє прес-служба партії.

2. Ольга Квасницька, депутат Одеської міськради, яка, як наголошується, відома в місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.

3. Олександра Дрік, яку охарактеризували як одну з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.

4. Тетяна Бідняк, харківська волонтер і депутат облради

5. Оксана Сироїд, віце-спікер парламенту

6. Віталій Фідрін, ветеран АТО і підприємець з Тернополя

7. Олег Березюк, глава фракції «Самопоміч» у парламенті

8. Микола Кміть, підприємець, засновник торгової марки «Моршинська»

9. Тетяна Острикова, народний депутать з фракції «Самопоміч»

10. Ольга Бабій, віце-президент Асоціації водоканалів України

Всього у списку 106 кандидатів. У прес-службі зазначають, що більше 80% в ньому - це нові обличчя в українському політикумі.

Нагадаємо, лідер партії Андрій Садовий на парламентських виборах у 2014 році не висував своєї кандидатури, залишаючись міським головою Львова.

Як повідомляв «Главком», раніше першу десятку свого виборчого списку назвала партія «Сила і честь», яку очолює Ігор Смешко.