Ознаки вказують, що Росія планує повномасштабний напад на Україну – НАТО

Російські війська від кордону з Україною не виводяться

РФ може почати вторгнення – Столтенберг

НАТО бачить ознаки того, що Росія може зробити повномасштабний напад на Україну. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує телеканал ARD.

«Всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну», – зауважив Столтенберг.

За його словами, російські війська від кордону з Україною не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові.

Генсек також сказав, що НАТО вбачає ознаки того, що Росія готується створити привід для нападу.

Але Альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

«Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами», – сказав він.

За його словами, Захід готовий вислухати стурбованість Росії, а також шукати рішення, яке допоможе і НАТО, і Росії.

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

До слова, зараз росіяни створюють «казус беллі» на Донбасі.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Тим часом у «ДНР» розпочалася примусова мобілізація – український військовий журналіст.

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