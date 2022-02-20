Сьогодні Байден збере засідання ради нацбезпеки щодо України

Обговорять ескалацію агресії Кремля

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, збере засідання ради національної безпеки Білого дому. На ній обговорять російську ескалацію навколо України. Про це повідомила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

«Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент», – заявила Псакі.

Нагадаємо, у своєму зверненні 18 лютого Байден сказав що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

При цьому Байден знову повторив, що не збирається відправляти американських солдатів до України. За його словами, Україна отримує значну допомогу, і військову, і фінансову: «Від джевелінів і до боєприпасів».

Як повідомлялося, Байден збере глав країн ЄС та НАТО для наради щодо України.

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