Путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас

В ОДКБ зазіхнули на відправку військ на тимчасово непідконтрольну Україні територію

В Організації договору про колективну безпеку заговорили про введення своїх військ на Донбас. Це можуть зробити під виглядом «миротворчої операції». Про це пише Reuters.

За словами генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку Станіслава Зася, для цього треба «добра воля України й мандат Радбезу ООН».

До складу ОДКБ входить Росія, а також Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Білорусь, Вірменія.

«Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України – це ж їхня територія – якби був мандат Радбезу ООН, і якби таке рішення було підтримано всіма нашими урядами», – заявив Зась.

За його словами, він не вірить, в те, що ситуація на Донбасі повернеться в колишній стан, тому сторонам треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.

За даними на 2022 рік, чисельність миротворчих сил складає 3600 осіб. Їх використовували не так давно у Казахстані під час придушення масових протестів.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.

До слова, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна. Також посольство США в Україні випустило чергову заяву про засудження Росії.

Сьогодні на Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що Україна сподівається на подальшу підтримку США.

Читайте також: