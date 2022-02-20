Прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну

Якщо Росія вторгнеться в Україну, Британія відкриє «матрьошки» російських компаній

У разі вторгнення Росії в Україну Великобританія запровадить санкції не лише проти російських держкомпаній, а й позбавлять близькі їм компанії можливості отримувати британське фінансування. На цьому наголосив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки, пише news.liga.net.

«Ми накладемо санкції на російських фізичних осіб та компанії, що мають стратегічне значення для російської держави, ми «відкриємо матрьошки» компаній, що належать Росії, і позбавимо їх можливості залучати фінансування на лондонських ринках капіталу», – заявив Джонсон.

Джонсон сказав, що треба бути чесними щодо ситуації в Україні, і не можна недооцінювати серйозність моменту.

Він додав, що Європа повинна відмовитися від поставок нафти і газу з Росії, щоб не наражатися на ризик шантажу.

Британський прем'єр зазначив, що не знає намірів президента Росії Володимира Путіна, але «знаки похмурі».

Джонсон підкреслив, що Великобританія все ще сподівається, що дипломатія і діалог все ж таки допоможуть вирішити кризу.

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

Також Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію (фото). До слова, Зеленського на Мюнхенській конференції вітали оплесками. Там Зеленський заявив, що скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

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