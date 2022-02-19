Евакуація, фейки та обстріли в ОРДЛО. Байден очікує російське вторгнення з дня на день (оновлюється)

Загострення на сході України: Хроніка подій

Загострення на Донбасі

За минулу добу окупанти 66 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Втрат від ворожих обстрілів за добу 18 лютого не було, а от з 19 лютого – вже, на жаль, є. Через обстріли окупантів від осколкового поранення загинув український захисник. У штабі ООС наголошують, що російські бойовики ведуть артилерійський вогонь із населених пунктів на окупованому Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України: до рівня липня 2020 року. СММ закликала забезпечити їй безперешкодний доступ для уточнення усіх повідомлень про обстріли.

Російські бойовики ведуть артилерійський вогонь із населених пунктів на окупованому Донбасі

Нині ж ядро СММ становлять спостерігачі від РФ та СНД. ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Вже понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Сценарії

18 лютого президент США Джо Байден заявив, що Путін таки вирішив атакувати Україну. Також він запевнив, що «зусилля Росії розділити нас не спрацювали», тобто союзники єдині в оцінці подій в Україні та бадання допомагати Києву. За словами Байдена, інформація Росії про те, що обстріли на Донбасі були проведені Україною, – це неправда. «Це дезінформація. Це навіть проти простої логіки: щоб українці обрали такий час, коли навколо кордонів понад сто тисяч російських військових. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала й раніше. Все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали ми раніше», – йшлося в заяві.

Однак РФ продовжує гнути свою інформаційну лінію. Голова російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що це Україна обстрілює мирне населення на Донбасі. «Загроза початку повномасштабних військових дій призвели до евакуації жителів Донбасу. Без підтримки ззовні Зеленський навряд чи наважився б на кроки, які можуть призвести до початку війни у центрі Європи», – сказав Володін і у традиційній кремлівській манері додав, що звинувачуючи Росію у підготовці нападу, США «проводили дезінформацію світової спільноти».

Окупаційна влада Донецька 18 лютого увечері заявила про вибух авто на парковці біля будинку «уряду», назвавши це українською диверсією

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, спростував заяви бойовиків про підготовку наступальної операції. Таку ж заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. «Ми маємо інформацію з багатьох джерел, які містять детальну інформацію про зусилля Росії сфабрикувати так звані «українські провокації» та створити публічну версію для виправдання російського вторгнення», – заявив американський посол.

У Пентагоні стверджують, що майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону. Представник Міністерства оборони США, який знайомий з останньою оцінкою ситуації, повідомив, що майже половина російських військових, які перебувають на кордоні з Україною, виявлені на позиціях для атаки.

Тим часом 18 лютого Путін підписав указ, відповідно до якого він скликає всіх росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2022 році.

Міжнародна реакція

Очільники держав G7 проведуть віртуальну зустріч наступного четверга, щоби обговорити розвиток ситуації, пов’язаної з Росією і Україною, а також пріоритетами головування Німеччини в G7 цього року, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

У Мюнхенській конференції візьме участь президент України Володимир Зеленський

18-20 лютого у Мюнхені відбувається конференція з безпеки (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів. Участь у ній візьме участь також президент України Володимир Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон має намір 19-20 лютого провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

«Евакуація» чи евакуація?

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник. Згодом в окупованому Донецьку було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі опублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька начебто виїжджають з міста. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах. Водночас стало відомо, що чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією.

Читачі «Главкома» на окупованих територіях повідомляють, що місцеві ЗМІ не мусують тему евакуації, а окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів для масового інформування всередині «республік». З цього можна зробити висновок, що повідомлення про «евакуацію» стосуються зовнішньої аудиторії, зокрема для нагнітання паніки в самій Україні і тримання в тонусі росіян.

Кремлівські ЗМІ показали, як перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. Поліція супроводжує людей до місць розміщення. Російське телебачення запевняє, що обстановка у пункті пропуску в Ростовську область – спокійна. За даними МНС Росії, кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених «республік» бойовиків.

Проте у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених «республік»

Тим часом мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад. «Нах**, ви тут потрібні, валіть назад», «А під пулі підуть наші солдати строгкової служби», «Нехай воюють за свою країну», «Це зарплати упадуть», – пишуть у соцмережах у коментарх росіяни.

Російські фейки

За даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну. Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд. Насправді ж повідомлення про те, що снаряд розірвався у Ростовській області, публікували ще 1 серпня 2014 року.

Пропаганда РФ заявила про «снаряд», що розірвався у Ростовській області

Фейк про снаряд - не єдиний, який розганяє путінська пропаганда. У російських та сепаратистських ЗМІ давно і активно мусується тема про «імовірність використання Україною хімічної зброї проти «Республіки Донбасу» зберігається». Ба більше: «сили Києва активно ведуть тренування відповідних підрозділів», стверджує заступник начальника Управління так званої Народної міліції ДНР Едуард Басурін, посилаючись на дані розвідки. Крім того, заразі в Росії розганяються панічні ідеї, що США через створені в Україні, Грузії та Казахстані лабораторії хоче «закинути» в Росію якусь хворобу.

Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает» опублікував інформацію про вибух, що стався на одній з ділянок газопроводу, який прокладено на околицях міста. Місцеві мешканці повідомляють, що у Каміннобродському районі окупованого Луганська злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.