Падіння ракети на території Білорусі: Арестович знайшов зацікавлену сторону

За словами Арестовича, українські спеціалісти не виключають, що російські війська запустили свої ракети так, що з необхідністю повинна була впасти ракета на білоруську територію

Російські окупанти могли спеціально запускати свої ракети так, щоб після їх збиття уламки впали на території Білорусі. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець зазначив, що Мінітерство оборони України вже відреагувало на інцидент і готове до створення міжнародної комісії для рослідування.

«Ми не стріляємо по білоруській території. Ракета зенітна, зрозуміло, чому вона потрапила і як. Зокрема наші спеціалісти не виключають, що російські війська запустили свої ракети так, що з необхідністю повинна була впасти ракета на білоруську територію, відбиваючи цей удар», – сказав Арестович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністерство оборони Республіки Білорусь відреагувало на падіння ракети в Іванівському районі. Як зазначається у повідомленні, уламки ракети упали на сільськогосподарському полі поблизу села Горбаха.

Як раніше повідомлялося, політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.