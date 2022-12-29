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Падіння ракети в Білорусі. Україна зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння ракети в Білорусі. Україна зробила заяву
У Білорусі впала ракета
«Беларускі Гаюн»

РФ могла спеціально прокласти такий маршрут для своїх ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення над Білоруссю

Україна готова провести об'єктивне розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що Росія могла організувати провокацію. Про це йдеться у заяві Міноборони.

«Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Раніше повідомлялося, політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

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Теги: Білорусь війна росія ракета окупанти Україна

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