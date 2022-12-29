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У Білорусі впала ракета: деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Білорусі впала ракета: деталі (фото)
Відомостей про постраждалих на даний момент немає
фото: «Беларускі Гаюн»

Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області

Під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки помітили у Брестській області. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У Білорусі впала ракета: деталі (фото) фото 1

Так, у білоруських пабликах з'явилася інформація, що вранці «неподалік села Горбаха ППО збила ракету, за першою інформацією постраждалих немає». При цьому збита була ракета або впала сама – поки невідомо.

У Білорусі впала ракета: деталі (фото) фото 2

Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК «С-300».

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На місці події працюють спеціалісти. Відомостей про постраждалих на даний момент немає.

Варто зазначити, що російські війська використовують ці ракети для обстрілів України. Однак на озброєнні ЗСУ також є цей комплекс.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: Білорусь автомобіль ракета

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