У Білорусі впала ракета: деталі (фото)
Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області
Під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки помітили у Брестській області. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Так, у білоруських пабликах з'явилася інформація, що вранці «неподалік села Горбаха ППО збила ракету, за першою інформацією постраждалих немає». При цьому збита була ракета або впала сама – поки невідомо.
Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК «С-300».
На місці події працюють спеціалісти. Відомостей про постраждалих на даний момент немає.
Варто зазначити, що російські війська використовують ці ракети для обстрілів України. Однак на озброєнні ЗСУ також є цей комплекс.
Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.
Коментарі — 0