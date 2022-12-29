Падіння ракети у Білорусі: реакція Лукашенка

Причини падіння зараз встановлюються

Наразі на місці падіння ракети в Білорусі працює група військовослужбовців і слідчих за наказом невизнаного президента Олександра Лукашенка. За повідомленням пропагандистські ЗМІ, Лукашенка було одразу повідомлено про падіння ракети.

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Наразі розглядаються дві основні версії:

Політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

Ракета була збита в результаті роботи систем ППО Білорусі.

Причини падіння зараз встановлюються.

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«Сьогодні в проміжку з 10.00 до 11.00 з території України на територію Білорусі зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300», – повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як повідомлялося, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.