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Падіння ракети у Білорусі: реакція Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети у Білорусі: реакція Лукашенка
фото з відкритих джерел

Причини падіння зараз встановлюються

Наразі на місці падіння ракети в Білорусі працює група військовослужбовців і слідчих за наказом невизнаного президента Олександра Лукашенка. За повідомленням пропагандистські ЗМІ, Лукашенка було одразу повідомлено про падіння ракети.

Наразі розглядаються дві основні версії:

  • Політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.
  • Ракета була збита в результаті роботи систем ППО Білорусі.

Причини падіння зараз встановлюються.

«Сьогодні в проміжку з 10.00 до 11.00 з території України на територію Білорусі зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300», – повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як повідомлялося, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко обстріл автомобіль ракета

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