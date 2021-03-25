Папа Римський прийняв на аудієнції Шмигаля (фото)

Зустріч Дениса Шмигаля і Папи Франциска відбулась в Апостольському палаці Ватикана

Папа Франциск і Денис Шмигаль приділили велику увагу пандемії та війні на сході України

Сьогодні, 25 березня, Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикана прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль.

Про це повідомляє пресслужба Ватикана.

Під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю католицької церкви в країні.

Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризі в галузі охорони здоров'я та ситуації на сході України. Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту, повідомляє прес-служба Ватикана.

Після бесіди з Папою Франциском прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем зі зв'язків із державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

До слова, Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір зарплати кардиналам та іншим працівникам Святого престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу.

Раніше Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

Раніше Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати досить доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.

10 січня 2021 року стало відомо про те, що від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі.

Франциск вакцинувалася від коронавірусу препаратом виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech 13 січня. 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.