Папа Франциск урізав зарплату кардиналам через пандемію

Згідно з указом, зарплата кардиналів зменшиться на 10%

Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір зарплати кардиналам та іншим працівникам Святого престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ANSA.

Згідно з указом, зарплата кардиналів зменшиться на 10%. При цьому заробітну платню працівникам Святого престолу буде знижено на менший відсоток.

За словами Папи Франциска, він вирішив ухвалити відповідне рішення «з метою захисту поточних робочих місць з огляду на фінансові труднощі, які були викликані пандемію коронавірусу».

Зазначається, що з 1 квітня буде скасоване автоматичне підвищення зарплати для епіскопів.