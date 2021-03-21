Папа Римський засудив мафію, що наживається на пандемії

На думку Франциска, епідемія збагатила криміналітет і сприяє корупції

Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, по всьому світу діє мафія.

«Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.

3 січня 2021 року Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати досить доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.

10 січня 2021 року стало відомо про те, що від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі.

Як повідомлялося раніше, Франциск вакцинувалася від коронавірусу препаратом виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech 13 січня. 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.