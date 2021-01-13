Папа Франциск вакцинувався від коронавірусу

Другу дозу вакцини Папа Римський отримає через три тижні

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану

Папа Римський Франциск у середу, 13 січня, отримав щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer. Про це повідомляє газета La Nacion з посиланням на джерела.

За даними видання, Франциск вакцинувався у спеціально кондиціонованому секторі атріуму залу Павла VI.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Наголошується, що другу дозу вакцини від коронавірусу Папа Франциск отримає через три тижні.

Як повідомлялося 10 січня, особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусу.

Нагадаємо, що на початку січня Вселенський Патріарх Варфоломій повідомив про плани вакцинуватися і закликав до цього інших.

Також 9 січня повідомлялося, що королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19.

До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.