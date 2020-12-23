Ватикан пояснив, чи є «морально прийнятним» використання Covid-вакцини

На питання щодо прийняття вакцини проти коронавірусу представники духовенства мають різні погляди

Ватикан вважає використання вакцини від коронавірусу «морально прийнятним», навіть якщо для її розробки застосовували клітинні лінії, що походять з абортованого плоду.

Про це інформує Vatican News.

Таку позицію пояснили відсутністю альтернативного доступу до «етично бездоганних» вакцин.

«У випадку, якщо не існує альтернативного доступу до «етично бездоганних» вакцин, «морально прийнятним» є використання вакцин проти Covid-19, у розробці та виробництві яких використовувалися клітини, що походять з абортованого плоду», – йдеться в повідомленні.

Водночас у католицькій церкві наголосили, що таку позицію Ватикану не можна сприймати як моральне схвалення використання таких клітин. Там зазначили, що на розробниках, виробниках та владі лежить відповідальність за доступні етично прийнятні вакцини – зокрема, у більш бідних країнах.

На питання щодо прийняття вакцини проти коронавірусу представники духовенства мають різні погляди. Минулого тижня католицькі єпископи заявили, що, з огляду на актуальність коронавірусної кризи та відсутність альтернативних вакцин від Covid-19, щеплення тими, що є, – «морально виправдані».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав вірян не скаржитися під час пандемії коронавірусної інфекції на те, що вона обмежує якісь можливості.

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів гроші на озброєння спрямувати на боротьбу з Covid-19.

Також Папа Римський розкритикував «антимасочників».