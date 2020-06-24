«Баба-сосна». Депутат Корнієнко вирішив поставити крапку у скандалі і втрапив у новий



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Корнієнко вибачився перед жінками і всіма українцями

Лідер «Слуги народу» вибачився перед Аллахвердієвою і зізнався, що обзивав іншу соратницю - Тетяну Домбровську

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську.

Відеозвернення з вибаченнями на адресу обох жінок Корнієнко оприлюднив у Facebook.

Нардеп запевнив, що більша частина записаної розмови стосувалась не Аллахвердівої.

«Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури, тестування, поліграфи, як завгодно. В цьому моя совість чиста — я обговорював іншу людину. І ситуація, що склалась навколо Ірини в медіа, є абсолютно недоречною», - зазначив очільник «Слуги народу».

Корнієнко стверджує, що більша частина його розмови, записаної на відео, стосується місцевого миколаївського політика і можливого кандидата в мери Миколаєва від «Слуги народу» Тетяни Домбровської.

«Я з нею познайомився напередодні і дійсно вона мене вразила своєю енергією і своїм запалом. Вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Форму для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка дійсно може сприйматися як сексизм. За це я приношу вибачення пані Тетяні», - розповів він.

Водночас депутат зазначив, що продовжує запрошувати Домбровську до участі у «своєрідних праймеріз» партії на місцевих виборах. Корнієнко додав, що розуміє, що вона може відмовитися від подальшої співпраці з партією після його висловлювань.

Наприкінці Корнієнко вибачився перед всіма українцями.

«Це неприпустимо… Приношу щирі вибачення… Будучи послідовним прихильником гендерної рівності та її лобіювання в законодавстві, наразі ситуація така як є — я собі дозволив сексистські висловлювання, дискримінаційні, неповажні, за що я приношу щирі вибачення. Ця ситуація точно для мене стане дуже серйозним уроком», — підсумував Корнієнко.

До відома, Тетяна Домбровська — депутат Миколаївської міської ради та голова ГО «Майбутнє Миколаєва», може висунуть у мери на наступних виборах.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.