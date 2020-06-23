Корнієнко заявив, що скандальний запис про депутатку Аллахвердієву змонтований



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Ім'я Ірини Аллахвердієвої, запевнив Корнієнко, не мало ніякого відношення до обговорюваних питань, а просто «потрапило в монтаж» Фото: Главком

Глава партії «Слуга народу» стверджує, що його та Арахамії фрази були вирвані з контексту

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко відреагував на публікацію відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія обговорюють колегу по фракції Ірину Аллахвердієву.

Корнієнко заявив у Facebook, що вважає за потрібне спочатку пояснити, що відбувається на відео, а потім вибачитися.

«По-перше, запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту», - заявив Корнієнко.

Ім'я Ірини Аллахвердієвої, запевнив Корнієнко, не мало ніякого відношення до обговорюваних питань, а просто «потрапило в монтаж».

«Я розумію, що деякі фривольні слова могли образити людей, особливо жінок. За що я від себе і від імені Давида (Арахамія) приношу вибачення», – додав лідер «Слуги народу».

Крім того, зазначає Корнієнко, вони з Арахамією «обговорювали товаришів по політиці як товаришів по політиці».

«Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це відносини людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа», – зазначив глава «Слуги народу».

Наостанок Корнієнко попросив громадськість «нарешті почати судити по справах, а не по словах». Нагадавши, що особисто він є прихильником справжньої рівності між чоловіками і жінками, про що говорить законотворча діяльність глави партії «Слуга народу».

Нагадаємо, на записі, який оприлюднили ЗМІ, Корнієнко заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч на брифінгу.

До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.