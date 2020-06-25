Домбровська, яку назвали «робочою бабою», відреагувала на скандал з Корнієнком



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Тетяна Домбровська про скандальні висловлювання Корнієнка: Висока оцінка моєї роботи, але у дуже грубій чоловічій формі

Жінка вважає, що не варто зациклюватися на скандалі

Підприємець Тетяна Домбровська прокоментувала інцидент з висловлюваннями «слуг народу» Олександра Корнієнка та Давида Арахамії у Миколаєві.

Домбровська розповіла «24 каналу», що перша її реакція була негативною.

«Але я одразу отримала вибачення і вважаю, що частина, яка стосувалася мене, є високою оцінкою моєї роботи у місті, але у дуже грубій чоловічій формі», – пояснила Домбровська.

Вона додала, що говорити у такій формі про жінок неприпустимо. Водночас вважає, що не варто зациклюватися на скандалі.

«Я готова до подальшої співпраці. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті», – наголосила бізнесвумен.

Домбровська наразі очолює громадську організацію «Майбутнє Миколаєва».

Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

До слова, минулого року депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.