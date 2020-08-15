ЗМІ повідомили про тиск Єрмака на членів ЦВК: на Банковій спростовують



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Голова ОПУ Єрмак вимагає від голови та чотирьох членів ЦВК написати заяви про відставку, – ЗМІ Фото: president.gov.ua

Як стверджують журналісти, голова і члени ЦВК відмовилися писати заяви про відставку «у зв’язку з відсутністю будь-яких офіційних причин»

ЗМІ оприлюднили інформацію, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак нібито вимагає від голови і чотирьох членів Центральної виборчої комісії написати заяви про відставку. На Банковій це спростовують.

Новину про Єрмака опублікувало видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела в ОПУ.

У публікації йдеться, що в ОПУ нібито були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з головою Офісу Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі голова Офісу нібито вимагав, щоб всі п’ятеро написали заяви про відставку у зв’язку з тим, що вони «люди Богдана».

Видання з посиланням на джерела пише, що «єдина формальна причина подібної вимоги, яку озвучив Єрмак членам ЦВК, – «бажання президента».

Як стверджують журналісти, голова і члени ЦВК відмовилися писати заяви про відставку «у зв’язку з відсутністю будь-яких офіційних причин».

На дану публікацію відреагували в пресслужбі Офісу президента, спростувавши всю викладену інформацію.

«Фактчекінг не може бути порожнім словом для ЗМІ, якщо вони претендують на повагу в суспільстві. Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це «повідомив» сайт zn.ua. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули», – йдеться в повідомленні ОПУ.

На Банковій зазначили, що Центральна виборча комісія є «незалежним органом і як інститут має все, що необхідно для самостійної роботи».

«Якщо комусь потрібен скандал, то ви хоча б матеріали для «малювання» скандалів підбирайте ретельніше, а то навіть якось нецікаво», – підсумували в ОПУ.