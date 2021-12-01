Партійний флешмоб «слуг»: не всі депутати одягли футболки «Проти олігархів»

За інформацією ЗМІ, понад 30 народних обранців не одягли футболки зі словами підтримки президента

Понад 30 депутатів проігнорували футболки

Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у парламенті фрешмоб із однаковими футболками виступу «Проти олігархів» підтримали далеко не всі «Слуги народу». Як свідчать ЗМІ, понад 30 народних обранців не одягли футболки зі словами підтримки президента. Без футболок залишилися переважно представники «групи Разумкова» в монобільшості.

Як раніше повідомлялося, у вбранні з написом «За президента. Проти олігархів» з’явилися Данило Гетманцев, Сергій Мандзій, Микола Тищенко і Мар'яна Безугла.

Окрім того, народного депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева висміяли в мережі після сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського. Розгулюючи кулуарами Ради Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису. Оскільки виднілася лише частина надпису, то вийшло: «…Президент Ти олігарх…».

1 грудня президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

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