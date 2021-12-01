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    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)

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    Депутати монобільшості вдягли футболки з написом &laquo;За президента. Проти олігархів&raquo; - Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Депутати монобільшості вдягли футболки з написом «За президента. Проти олігархів»
    фото: Лівий берег/Телеграф

    Отримати футболки можуть винятково представники монобільшості

    Депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

    Як повідомляє «Лівий берег», футболки роздають у секретаріаті винятково «слугам».

    У вбранні з написом «За президента. Проти олігархів» вже з’явилися Данило Гетманцев, Сергій Мандзій, Микола Тищенко і Мар'яна Безугла.

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    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)
    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)

    Нагадаємо, що президент Зеленський почне свій виступ перед Радою сьогодні о 10 годині. За словами його речника Сергія Никифорова, в щорічному зверненні до парламенту він говоритиме про стан України на цей момент і про становище держави на міжнародній арені. Він також анонсував «родзинки» і «несподіванки».

    Під час погоджувальної ради у паарламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, на засіданні парламенту 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

    1 грудня Лерос, імовірно, не буде присутній у Раді: цього дня його викликали на допит у ДБР на 10 годину.

    У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

    Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

    Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

    Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.

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    Теги: депутат Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Олександр Корнієнко Микола Тищенко Данило Гетманцев Гео Лерос
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    Віддані Зеленському «слуги» влаштували флешмоб у Раді (фото)