«Слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото)

«Слуги» вдягли футболки з написом «За президента. Проти олігархів»

Народного депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева висміяли в мережі після сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді. На щорічне послання президента «слуги» вдяглися в однакові футболки з надписом: «За президента. Проти олігархів».

Розгулюючи кулуарами Ради Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису. Оскільки виднілася лише частина надпису, то вийшло: «…Президент Ти олігарх…». Відповідне фото з’явилося на сторінці спільноти «Баба і кіт» у Fаcebook.

Реакція користувачів соцмережі була блискавичною: українці кепкували із цього випадку, а також висміювали боротьбу Зеленського із оліхархами.

Нагадаємо, депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

Рада 30 листопала ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту. Натомість Гетманцев не приховує розчарування від того, що лобістам усіх мастей у результаті вдалося зробити 5600 більш «лагідним», ніж він був на початку.