  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису - «Слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото)
    Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису
    фото Баба і кіт/Facebook

    «Слуги» вдягли футболки з написом «За президента. Проти олігархів»

    Народного депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева висміяли в мережі після сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді. На щорічне послання президента «слуги» вдяглися в однакові футболки з надписом: «За президента. Проти олігархів».

    Розгулюючи кулуарами Ради Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису. Оскільки виднілася лише частина надпису, то вийшло: «…Президент Ти олігарх…». Відповідне фото з’явилося на сторінці спільноти «Баба і кіт» у Fаcebook.

    Реакція користувачів соцмережі була блискавичною: українці кепкували із цього випадку, а також висміювали боротьбу Зеленського із оліхархами.

    Нагадаємо, депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

    Рада 30 листопала ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів.

    Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту. Натомість Гетманцев не приховує розчарування від того, що лобістам усіх мастей у результаті вдалося зробити 5600 більш «лагідним», ніж він був на початку.

    Читайте також: Економічний паспорт, множинне громадянство та діалог із Росією: про що говорив Зеленський
    Теги: Володимир Зеленський президент громадянство населення Данило Гетманцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото)