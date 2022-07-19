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    Новини

    Теракт у Вінниці: у лікарні померла мама трьох дітей

    Теракт у Вінниці: у лікарні померла мама трьох дітей
    фото з відкритих джерел

    Наталя Фальштинська працювала у клініці «Нейромед»

    Внаслідок ракетного удару по Вінниці померла ще одна людина. Про це повідомив голова Вінницької обладміністрації Сергій Борзов.

    Лікар-невролог Наталя Фальштинська працювала у клініці «Нейромед» біля якої влучила ракета. «Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці «Нейромед». Без мами залишилося троє дітей», – йдеться у повідомленні.

    Наталя працювала у клініці «Нейромед»
    Наталя працювала у клініці «Нейромед»

    Як повідомлялося раніше, у лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти.

    Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики. Усього атака рашистів на місто забрала життя 24 осіб.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна ракета окупація
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    Теракт у Вінниці: у лікарні померла мама трьох дітей