Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Венедіктової

Венедіктова вже відсторонена від посади Генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 липня, вніс у Верховну Раду проєкт постанови про звільнення генерального прокурора України Ірини Венедіктової. Про це йдеться у відповідному проєкті постанови.

Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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